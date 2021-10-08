Изменения на дорогах Латвии: до весны снижена максимально разрешенная скорость

По информации Latvijas valsts ceļi, на участках, на которых в летний период максимальная скорость движения была увеличена до 100 или 110 км/час, это будет отменено, сменят и соответствующие дорожные знаки.
Напомним, в начале летнего сезона смена дорожных знаков, разрешающих движение со скоростью 100 и 110 км/час, произошла участках Таллиннского шоссе, Видземского шоссе, Даугавпилсского шоссе, Елгавского шоссе, Юрмальского шоссе, Резекненского шоссе, Резекненской окружной дороги и автодороги Тинужи - Кокнесе.
Водителей призывают соблюдать осторожность и не превышать разрешенную скорость движения.