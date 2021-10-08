В Риге за две недели Covid-19 заразились 4535 человек. Это рекорд

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в Даугавпилсе за прошедшие сутки было констатировано 118 новых случаев заражения, и за две недели там заболели 862 жителя.

В Екабпилсском крае за сутки выявлено 73 новых случая, в Валмиерском крае - 66, в Лиепае - 65, в Кулдигском крае - 56, в Юрмале - 55, в Вентспилсе - 51, в Цесисском крае - 46, в Аугшдаугавском крае - 41, в Ропажском крае - 38, в Огрском крае и Резекне - по 35, в Елгаве и Краславском крае - по 32, в Мадонском и Саласпилсском краях - по 30, а в ряде других самоуправлений зарегистрировано меньшее число заболевших.

Наибольшее число заболевших за две недели в Риге - 4535, в Даугавпилсе - 862, в Валмиерском крае - 580, в Екабпилсском крае - 534, в Огрском крае - 438, в Резекне - 424, в Лиепае - 421, в Елгаве - 392, в Цесисском крае - 390, в Юрмале - 344, в Резекненском крае - 336, в Кулдигском крае - 326 жителей.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей в Латвии сейчас составляет 784,1 случая.

В 20 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в пяти он превышен на 50%.

Из выявленных вчера новых заболевших 347 человек в возрасте от десяти до 19 лет, 284 - в возрасте от 30 до 39 лет, 250 - в возрасте от 40 до 49 лет, а в других возрастных группах заболевших меньше.

Напомним, за минувшие сутки в Латвии выявлено 1695 новых случаев Covid-19, поступила информация о четырех смертях.

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 69 лет.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1328 (78,3%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 367 были вакцинированы.

Вчера в Латвии было сделано 18 394 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,2%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 168 248 человек.