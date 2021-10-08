Кариньш: правительству нужно выбрать между предложенными ограничениями и локдауном

Он призвал принять во внимание, что сегодня ситуация совсем иная, чем была зимой, так как сейчас заболеваемость выше, чем когда-либо, принимая во внимание и то, что часть общества вакцинирована. По словам премьера, есть реальная угроза того, что система здравоохранения не сможет со всем справиться и оказывать услуги, необходимые всем жителям. Премьер подчеркнул, что обязанность правительства - принять решения для снижения контактов между людьми.

"У нас есть два выбора, или идти путем, который обсуждали, или идти второй дорогой - закрыть все на какое-то время. Мы хотим дать возможность нашим детям продолжать учиться в школах, мы хотим дать вакцинированным людям продолжать жить общественно нормально. Все правила направлены на то, чтобы люди вакцинировались. Но в местах, где встречаются вакцинированные люди, вирусу должно быть максимально сложно распространяться от человека к человеку", - пояснил Кариньш.

В свою очередь министр здравоохранения Даниэль Павлютс указал, что вчера было зарегистрировано наибольшее число заражений с начала пандемии. Он отметил, что сейчас кризис и чрезвычайная ситуация в медицине. Павлютс напомнил, что медики, эпидемиологи и инфектологи просили правительство закрыть все, в том числе и для вакцинированных людей.