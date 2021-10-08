Во время режима ЧС непривитые смогут посещать только магазины определенного вида

Торговые услуги в эпидемиологически небезопасной среде в помещениях смогут оказывать продовольственные магазины, 70% ассортимента которых составляют продукты питания и гигиенические товары, корм для животных и издания прессы, аптеки, в том числе и ветеринарные, магазины оптики, магазины по продаже кормов для животных, места торговли прессой, магазины, 70% ассортимента которых составляют гигиенические товары, телекоммуникационные магазины, а также автозаправочные станции.

На одного посетителя должно быть 25 квадратных метров площади.

В свою очередь, в эпидемиологически безопасной среде необходимо рассчитать 15 квадратных метров на посетителя, а также использовать маски для лица.

Уличная торговля разрешена в эпидемиологически небезопасной среде, если используются маски для лица.

Число корзинок и тележек или закупочных сумок не может превышать максимально допустимое число посетителей в торговом месте.