Работники публичного сектора должны будут обязательно вакцинироваться

С 15 ноября выполнять рабочие обязанности смогут только привитые или переболевшие Covid-19.

После заседания правительства руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис сообщил, что требование будет распространяться и на работников государственных и муниципальных предприятий.

Для того, чтобы работодатели и работники могли подготовиться к этому требованию, установлен переходный период - с 13 октября работники без ковид-сертификата смогут выполнять обязанности только при наличии негативного теста на Covid-19. До 18 октября тестирование можно обеспечивать на рабочих местах, используя экспресс-тесты на антиген, а с 18 октября рабочие обязанности очно смогут выполнять только лица с сертификатом.

Также работодателям поручено рассмотреть необходимость вакцинации от Covid-19 любого работника. Если работодатель считает, что работник должен быть привит, чтобы выполнять работу, а работник вакцинироваться откажется, работодатель будет иметь право его уволить.

Везде, где возможно, во время чрезвычайного положения необходимо обеспечить удаленную работу. Если специфика работы не позволяет выполнять обязанности удаленно, работодатель должен обеспечить, чтобы сотрудники, которые еще не полностью привиты и не переболели, находились на рабочем месте в помещении только при наличии негативного результата теста, которые сдан не позже 72 часов.