Работники публичного сектора должны будут обязательно вакцинироваться
Кабинет министров в пятницу постановил, что все работники публичного сектора должны обязательно вакцинироваться от Covid-19.
Кабинет министров в пятницу постановил, что все работники публичного сектора должны обязательно вакцинироваться от Covid-19.
С 15 ноября выполнять рабочие обязанности смогут только привитые или переболевшие Covid-19.
Для того, чтобы работодатели и работники могли подготовиться к этому требованию, установлен переходный период - с 13 октября работники без ковид-сертификата смогут выполнять обязанности только при наличии негативного теста на Covid-19. До 18 октября тестирование можно обеспечивать на рабочих местах, используя экспресс-тесты на антиген, а с 18 октября рабочие обязанности очно смогут выполнять только лица с сертификатом.
Также работодателям поручено рассмотреть необходимость вакцинации от Covid-19 любого работника. Если работодатель считает, что работник должен быть привит, чтобы выполнять работу, а работник вакцинироваться откажется, работодатель будет иметь право его уволить.
Везде, где возможно, во время чрезвычайного положения необходимо обеспечить удаленную работу. Если специфика работы не позволяет выполнять обязанности удаленно, работодатель должен обеспечить, чтобы сотрудники, которые еще не полностью привиты и не переболели, находились на рабочем месте в помещении только при наличии негативного результата теста, которые сдан не позже 72 часов.
Людям, работающим к критически важных отраслях, - работникам учреждений образования, медикам, сотрудникам внутренних органов, спасательной службы и мест заключения, которые начали процесс вакцинации, но еще не закончили его, тестирование будет обеспечиваться в рамках обеспечиваемого государством рутинного скрининга.