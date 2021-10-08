Кариньш: Время вакцинироваться - ждать нечего

Премьер признал, что главная цель решения объявить режим ЧС, на которой все основывается, - держать школы открытыми и и работающими для детей в очном режиме.

"Чтобы мы могли достичь цели, что школы могут работать очно, мы приняли ряд очень строгих ограничений, затрагивающих именно невакцинированную часть общества. Наша цель, конечно, добиться, чтобы эти невакцинированные люди вакцинировались, таким образом мы совместными усилиями сможем победить вирус, и, конечно, добиться разгрузки наших больниц, чтобы медики могли продолжать полноценно оказывать необходимую помощь всему обществу, что сейчас находится под угрозой", - сказал Кариньш.