Кариньш: Время вакцинироваться - ждать нечего

Кариньш отметил, что Латвия сможет поскорее снизить распространение болезни, если люди снизят объем контактов, а также вакцинируются.
Премьер признал, что главная цель решения объявить режим ЧС, на которой все основывается, - держать школы открытыми и и работающими для детей в очном режиме.
"Чтобы мы могли достичь цели, что школы могут работать очно, мы приняли ряд очень строгих ограничений, затрагивающих именно невакцинированную часть общества. Наша цель, конечно, добиться, чтобы эти невакцинированные люди вакцинировались, таким образом мы совместными усилиями сможем победить вирус, и, конечно, добиться разгрузки наших больниц, чтобы медики могли продолжать полноценно оказывать необходимую помощь всему обществу, что сейчас находится под угрозой", - сказал Кариньш.
Премьер призвал каждого, что еще не принял решение вакцинироваться, не тянуть и принять это решение.
"Сейчас кризис - в самой тяжелой точке, в которой наша страна когда-либо была. Теперь время вакцинироваться - ждать нечего",
Напомним, в пятницу Кабинет министров решил с понедельника на три месяца объявить режим чрезвычайной ситуации, установив ряд ограничений как для вакцинированных, так и для невакцинированных лиц.