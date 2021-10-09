Минюст России внес в список иноагентов Bellingcat, "Кавказский узел" и девять журналистов

Андрей Захаров ФОТО: BBC

Что говорят журналисты

Галина Арапова сказала Би-би-си, что в очередной раз ей и ее команде прибавилось работы - опять надо все обжаловать. Но при этом медиаюристу Араповой, в отличие от журналистов, удастся сэкономить время, поскольку не придется выяснять, что ей теперь делать - она напомнила, что и так знает все требования и процедуры. По ее словам, ничего неожиданного в этих новостях уже давно нет - каждая неделя приносит новые имена людей, которых все знают и читают.

По словам Елизаветы Сурначевой, она предполагала, что ее могут включить в реестр в связи с работой в "Проекте", однако до последнего надеялась на лучшее. Журналистка в настоящее время находится не в России, что может осложнить для нее оформление документов.

Даниил Сотников заявил Би-би-си, что ожидал включения в реестр так же, "как должен ожидать любой независимый журналист в России".

В общей сложности в реестре СМИ-иноагентов теперь 85 пунктов.

Интернет-издание Bellingcat прославилось благодаря своим журналистским расследованиям, для которых используется информация из открытых источников. В России группа Bellingcat сотрудничает с изданием The Insider (также внесено в реестр иностранных агентов), публикующим журналистские расследования. Вместе они выпускали материалы о крушении малазийского "Боинга" над Донбассом и возможной причастности России к авиакатастрофе, а также расследования об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального.

Интернет-СМИ "Кавказский узел" было учреждено в 2011 году Международным обществом "Мемориал" (внесено в реестр иностранных агентов). С 2008 года учредителем "Кавказского узла" стало ООО "МЕМО".

"Кавказский узел" называет своей целью "обеспечение свободы доступа к правдивой и неангажированной информации о событиях на Кавказе".

СМИ-иноагенты обязаны зарегистрировать в России юридическое лицо и предоставлять в минюст подробную финансовую отчетность о всех своих доходах и расходах, данные о персональном составе руководства и аудиторских проверках. Материалы таких СМИ должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой.

За нарушение требований СМИ рискует получить многомиллионные штрафы. За каждую не поставленную пометку можно получить штраф от 300 тысяч рублей на одно юридическое лицо. В случае неуплаты штрафов грозит блокировка издания.

Физлицо, признанное СМИ-иноагентом, должно в течение месяца зарегистрировать в России юридическое лицо, которое обязано несколько раз в год сдавать отчетность о деятельности человека и его финансах. Сразу после регистрации юрлица требуется уведомить об этом минюст.

Иностранные агенты должны ставить пометку о своем статусе на каждом сообщении и материале, в том числе в соцсетях. За нарушение им грозит штраф.