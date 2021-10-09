Выявлено 1669 новых случаев Covid-19; кумулятивный показатель обновил рекорд
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1669 новых случаев Covid-19, поступила информация о семи смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1669 новых случаев Covid-19, поступила информация о семи смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1307 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 362 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 829,2 случая на 100 000 населения.
Во время второй волны Covid-19 прошлой зимой самый высокий кумулятивный показатель в Латвии был зафиксирован в середине января, когда 10 января он достиг 693,9.
В последние недели заболеваемость Covid-19 в Латвии очень быстро растет, например, за два дня кумулятивный показатель увеличился примерно на 100, за неделю - почти на 300, а за две недели - более чем вдвое.
Вчера в Латвии был сделан 17 851 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,3%.
Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 169 917 человек.
Темп вакцинации ускорился
В пятницу прививки от Covid-19 в Латвии получили 7958 человек, а доля полностью вакцинированного населения увеличилась до 47,14%, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).
Число людей, вакцинированных в пятницу в Латвии, превышает среднесуточное значение за последние несколько недель, и оно еще может увеличиться, потому что не все медики вводят данные в единую базу данных в тот же день. Тем не менее темпы вакцинации от Covid-19 по-прежнему в несколько раз отстают от конца мая, когда в среднем ежедневно вакцинировались более 16 700 человек.