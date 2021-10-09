Выявлено 1669 новых случаев Covid-19; кумулятивный показатель обновил рекорд

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

два человека в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1307 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 362 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 829,2 случая на 100 000 населения.

Во время второй волны Covid-19 прошлой зимой самый высокий кумулятивный показатель в Латвии был зафиксирован в середине января, когда 10 января он достиг 693,9.

В последние недели заболеваемость Covid-19 в Латвии очень быстро растет, например, за два дня кумулятивный показатель увеличился примерно на 100, за неделю - почти на 300, а за две недели - более чем вдвое.

Вчера в Латвии был сделан 17 851 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,3%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 169 917 человек.

Темп вакцинации ускорился

В пятницу прививки от Covid-19 в Латвии получили 7958 человек, а доля полностью вакцинированного населения увеличилась до 47,14%, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).