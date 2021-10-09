Актера Валерия Гаркалина подключили к ЭКМО
Состояние 67-летнего советского и российского актера театра и кино Валерия Гаркалина, который во вторник, 5 октября, был госпитализирован с Covid-19, ухудшается. Об этом пишет портал "Известия".
Состояние 67-летнего советского и российского актера театра и кино Валерия Гаркалина, который во вторник, 5 октября, был госпитализирован с Covid-19, ухудшается. Об этом пишет портал "Известия".
В Сети появилась информация, что актера подключили к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).
Собеседник издания "Комсомольская правда" утверждает, что актер одновременно подключен и к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Правое легкое у артиста поражено на 85%, левое - на 75%.
Впервые информация о том, что Гаркалина госпитализировали с коронавирусом, появилась 5 октября, тогда его состояние оценивалось как стабильное.
Дочь артиста рассказала журналистам, что болезнь развивается на фоне сердечной недостаточности. Ранее актер прививался от Covid-19.
6 октября Валерия Гаркалина перевели в реанимацию, а 7-го подключили к аппарату ИВЛ. Представитель артиста Наталья Теплова 8 октября уточнила, что состояние Гаркалина оценивается как тяжелое, но стабильное.