24 смерти и 2432 новых случая Covid-19 за сутки: ситуация в Литве не улучшается

Литва

В Литве Covid-19 заразились еще 2432 человека, зарегистрировано 24 случая смерти, связанных с Сovid-19, сообщил в субботу Департамент статистики Литвы.

С начала пандемии новый коронавирус в стране был диагностирован у 350 029 человек.

Всего в Литве от Сovid-19 умерло 5209 человек.

В настоящее время в больницах проходят лечение 1366 пациентов с Covid-19.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Литве увеличился до 917,9.

В Литве курс вакцинации от Covid-19 прошли 1 765 236 человек, третью прививку получил 38 601 человек.

Эстония

За сутки в Эстонии проанализированы 7766 результатов теста на коронавирус, позитивный результат дали 1068 тестов, в том числе 696 новых зараженных были не вакцинированы, а у 372 человек, тест которых оказался позитивным, курс вакцинации завершен.

От вызванных коронавирусом осложнений скончались три человека: 86-летняя женщина, 75-летняя женщина и 73-летняя женщина.

По состоянию на утро субботы стационарное лечение из-за симптомов коронавируса требуется 201 пациенту. Всего госпитализированы 242 человека, 166 из них (68,6%) не вакцинированы, курс вакцинации завершен у 76 человек (31,4%).

За сутки в больницах открыты 35 новых историй болезни.