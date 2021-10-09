Обнаружены 30 незаконных "авто-кладбищ" - таких в стране больше, чем легальных

С 5 по 7 октября в ходе контрольной кампании инспекторы VVD провели инспекции на ранее выявленных деградировавших территориях высокого риска по всей сьтране, в общей сложности проинспектировав 103 объекта.

Как подчеркнула Клявениеце, в ходе контрольной кампании повышенное внимание уделялось надлежащему обслуживанию отслуживших свой срок автомобилей и соблюдению экологических требований при работе автомастерских. В ходе проверок было обнаружено 30 объектов, на которых производился незаконный демонтаж изношенных автомобилей.

По оценкам VVD,

количество незаконных площадок для демонтажа отслуживших свой срок транспортных средств в Латвии значительно превышает количество таких легальных площадок.

Для сравнения: в настоящее время в Латвии действуют 63 компании, которые легально обрабатывают отслужившие свой срок автомобили.

Кроме того, рейды контрольной кампании выявили, что каждая третья автомастерская, то есть около 30% от всех проверенных, работала без необходимого экологического разрешения. В свою очередь, в 59% всех проверенных объектов было констатировано ненадлежащее обращение с отходами. В одном случае на открытой местности или на лугу в районе Южного Курземе были обнаружены 57 бочек (200 литров каждая) с опасными нефтяными отходами.

Также в ходе девяти проверок экологические инспекторы обнаружили автомастерские, которые не зарегистрировали свой бизнес. Информация о них будет передана в Службу государственных доходов в ближайшее время.