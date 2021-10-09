9 октября в одном абзаце ⟩ Очереди за вакциной, рекорд рождаемости и жалобы торговых центров

События дня в одном абзаце: С понедельника, 11 октября, до января следующего года в Латвии вводится режим чрезвычайной ситуации. Рассказываем вам детальнее об ограничениях в общепите. Тем временем торговые центры страны также прокомментировали введенные ограничения. И не все из них довольны. Тем временем в Рижском роддоме побит рекорд рождаемости. 9 месяцев назад в это время был комендантский час - вот бы все последствия пандемии были такими! А некоторые специалисты вообще призывают вообще забыть про Covid-19, потому что нас косит куда более коварный недуг! А еще не повезло нескольким студентам из Индии, которые просто пытались снять квартиру в Риге - при заселении им открылся неприятный сюрприз.