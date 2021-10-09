Сб, 9.10.2021
Сейчас кризис - в самой тяжелой точке, в которой наша страна когда-либо была. Теперь время вакцинироваться - ждать нечего Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Видео ⟩ В Лиепае некто нападает и стреляет в домашних кошек. За дело взялась полиция

ФОТО: Kateryna Yakovlieva/Shutterstock.com

На улице Намдару в Лиепае в сентябре произошло несколько нападений на местных кошек, после которых они возвращались домой с тяжелыми травмами и огнестрельными ранениями, сообщает передача Bez tabu.

"Он домашний кот, в основном остается в комнате. А в один день пропал. Вдруг увидела его у веранды. Ужасно плачет, воет, не может ходить. Принесла в комнату, позвонила ветеринару. Кота побрили и увидели дырку в задних лапах", - рассказывает передаче Инара.

Через некоторое время с Инарой связался сосед, актер Эрик Вилсонс, который захотел узнать, не пострадал ли ее кот. В ходе разговора выяснилось, что на кота Эрика также напал злодей.

"Я сидел в саду и пил кофе. Вдруг приближается одна из наших кошек, Мери. Понимаю, что ей больно. Из глазика текла кровь. Только после операции мне сказали, что дробь удалена. Пуля для пневматической винтовки", - делится Эрик.

Сотрудники местной ветеринарной клиники, занимавшиеся этими случаями, удивлены внезапной волной нападений.

Начальник Курземского регионального управления Полиции Ингус Укстиньш подтвердил, что уголовное дело возбуждено и расследование продолжается.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)


НАВЕРХ
Back