Большая часть новых случаев Covid-19 зарегистрирована в двух городах

За последние сутки в Риге было выявлено 444 новых случая заражения, общее количество случаев в столице за 14 дней составляет 4716 человек.

Между тем, вчера в Даугавпилсе выявлено 110 новых случаев, общее 14-дневное число составляет 942 человека. В Цесисском районе было обнаружено 64 случая, 14-дневный показатель достиг 434.

В Резекне выявлен 61 новый случай, в Екабпилсском районе - 58, в Мадонском районе - 57, в Валмиерском - 54, в Огрском - 53, в Лиепае - 52. В других муниципалитетах было зарегистрировано менее 50 новых случаев.

Наибольшее общее количество пациентов за последние две недели в Риге - 4716, Даугавпилсе - 942, Валмиерском районе - 604, Екабпилсском районе - 568, Резекне - 463, Огрском районе - 457, Лиепае - 451, Цесисском районе - 434 и Елгаве - 408. В других регионах за последние 14 дней зарегистрировано меньше 400 инфицированных.

Расчеты агентства LETA показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии 829,2.

В настоящее время в 20 муниципальных образованиях этот показатель выше, в том числе в шести он превышен на 50%. Самый высокий уровень заболеваемости на 100 000 жителей в Резекненском, Адажском, Екабпилсском, Балвском, Кулдигском, Саласпилсском, Резекненском, Валмиерском краях и в Даугавпилсе.

Из числа инфекций, выявленных накануне, 462 были в возрасте от 10 до 19 лет, 313 - в возрасте от 30 до 39 лет, 258 - от 40 до 49 лет, и меньшее количество случаев в других возрастных группах.

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1669 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти семи пациентов с Covid-19.

Наряду с большим количеством случаев двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости продолжает быстро расти - в течение дня он увеличился с 784,1 до 829,2 случая на 100 000 населения, что на сегодняшний день является самым высоким показателем, зарегистрированным в Латвии.

Из всех случаев Covid-19, зарегистрированных в четверг, 1307 пациентов, или 78,3%, не были вакцинированы или не закончили курс вакцинации, 362 были привитыми.

В последний день в Латвии было проведено 17 851 обследование на Covid-19, но доля положительных случаев по сравнению с проверенными составила 9,3%.

Всего за время пандемии в Латвиии Covid-19 был подтвержден у 169 917 человек, 2 794 человека скончались от этого заболевания.