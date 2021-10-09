Фото ⟩ Бомжи облюбовали здание старого морга в центре Таллинна

"На месте был обнаружен мужчина, который лежал под синим одеялом и был очень зол, что его потревожили. По словам этого мужчины, обычно там находится еще четыре человека", - пояснил главный инспектор по району Кесклинн Яанус Киви.

"Мы посоветовали ему обратиться к районному социальному работнику, тем более, что у бездомного не было документов и денег на их оформление. Мы также попросили его передать ту же информацию cвоим товарищам по несчастью. В любом случае они должны покинуть вестибюль морга, желательно, перебравшись в приют для бездомных".

ФОТО: Mupo

По словам Киви, мужчина крайне критически отнесся к перспективе приюта для бездомных: "Они хотят быть свободными людьми и даже готовы мерзнуть, вместо того, чтобы быть под контролем где-нибудь в теплом месте. Это обычная позиция для бездомных", - признал главный инспектор.

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