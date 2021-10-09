В московском Большом театре во время спектакля погиб актер

РИА Новости и ТАСС со ссылкой на свои источники сообщают, что на артиста упала декорация. Версия источника "Интерфакса" состоит в том, что актер по некой причине замешкался, пока сменялись декорации и не заметил, как сверху опускается рампа. Сам процесс смены декораций, как сообщил собеседник издания, проходила в штатном режиме.