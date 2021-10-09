В московском Большом театре во время спектакля погиб актер
В московском Большом театре вечером в субботу, 9 октября, во время оперы "Садко" погиб актер миманса, которого придавила декорация, пишет "Медуза".
В московском Большом театре вечером в субботу, 9 октября, во время оперы "Садко" погиб актер миманса, которого придавила декорация, пишет "Медуза".
Известно, что спектакль был прерван, а зрителей попросили покинуть зал.
РИА Новости и ТАСС со ссылкой на свои источники сообщают, что на артиста упала декорация. Версия источника "Интерфакса" состоит в том, что актер по некой причине замешкался, пока сменялись декорации и не заметил, как сверху опускается рампа. Сам процесс смены декораций, как сообщил собеседник издания, проходила в штатном режиме.
По данным телеканала РЕН ТВ, погибший - артист миманса Большого театра Евгений Кулеш. Ему было 37 лет, службу в театре он начал в 2002 году.