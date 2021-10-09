В России - новый рекорд по количеству жертв Covid-19 за сутки
Согласно данным, опубликованным в субботу, 9 октября, в России за прошедшие сутки от Covid-19 умерло 968 человек, и это еще одно рекордное количество смертей в статистике пандемии.
Согласно данным, опубликованным в субботу, 9 октября, в России за прошедшие сутки от Covid-19 умерло 968 человек, и это еще одно рекордное количество смертей в статистике пандемии.
За последние 24 часа в России также было зарегистрировано более 29 000 новых случаев заражения.
Причиной быстрого распространения инфекции власти называют небольшое количество вакцинированных.
По словам заместителя премьер-министра Татьяны Голиковой, как минимум одну вакцину против Covid-19 получили 47,8 миллиона россиян, или почти 33% из 146 миллионов жителей страны. 42,4 миллиона, или 29% от населения, были полностью вакцинированы.
Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 7,8 миллиона случаев заражения и 215 453 случая смерти от Covid-19.