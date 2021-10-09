Видео ⟩ Врезался во внедорожник по встречной полосе. Водитель вызвал аварию в центре Риги и сбежал

Женщина за рулем Citroen недавно получила водительские права и стала свидетельницей неприятного инцидента. В общем потоке машин на улице Лачплеша, у въезда на Островной мост, проехал безответственный водитель. Во время опасного маневра Mazda врезалась в едущий по встречной полосе внедорожник Lexus. Виновник попытался скрыться с места происшествия, но, понимая, что не может продолжать движение, остановился и покинул автомобиль.