Вс, 10.10.2021
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Кристине, роженица

Видео ⟩ Врезался во внедорожник по встречной полосе. Водитель вызвал аварию в центре Риги и сбежал

ФОТО: Mariyka LnT/Shutterstock.com

В пятницу, 8 октября, водитель автомобиля Mazda в Риге, на улице Лачплеша, вызвал аварию и скрылся с места происшествия, сообщает передача Degpunktā.

Женщина за рулем Citroen недавно получила водительские права и стала свидетельницей неприятного инцидента. В общем потоке машин на улице Лачплеша, у въезда на Островной мост, проехал безответственный водитель. Во время опасного маневра Mazda врезалась в едущий по встречной полосе внедорожник Lexus. Виновник попытался скрыться с места происшествия, но, понимая, что не может продолжать движение, остановился и покинул автомобиль.

"Не могу ответить, точно ли он убежал, потому что я смотрела на свою машину, а когда повернулась, его уже не было. Видела вдалеке что-то в розовой одежде. Мужчина и женщина",

 - комментирует владелица Lexus.

"Госполиция возбудила процесс административного правонарушения в отношении случившегося. В настоящее время полиция разъясняет обстоятельства происшествия, а также личность водителя Mazda. Полиция также призывает свидетелей аварии, которые могут предоставить любую информацию, имеющую отношение к расследованию, по телефонам 67 829 234 или 110", - комментирует ситуацию Лина Кальке, представитель Государственной полиции.

Сообщается, что личность водителя пока не установлена.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)


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