Видео ⟩ Врезался во внедорожник по встречной полосе. Водитель вызвал аварию в центре Риги и сбежал
В пятницу, 8 октября, водитель автомобиля Mazda в Риге, на улице Лачплеша, вызвал аварию и скрылся с места происшествия, сообщает передача Degpunktā.
В пятницу, 8 октября, водитель автомобиля Mazda в Риге, на улице Лачплеша, вызвал аварию и скрылся с места происшествия, сообщает передача Degpunktā.
Женщина за рулем Citroen недавно получила водительские права и стала свидетельницей неприятного инцидента. В общем потоке машин на улице Лачплеша, у въезда на Островной мост, проехал безответственный водитель. Во время опасного маневра Mazda врезалась в едущий по встречной полосе внедорожник Lexus. Виновник попытался скрыться с места происшествия, но, понимая, что не может продолжать движение, остановился и покинул автомобиль.
- комментирует владелица Lexus.
"Госполиция возбудила процесс административного правонарушения в отношении случившегося. В настоящее время полиция разъясняет обстоятельства происшествия, а также личность водителя Mazda. Полиция также призывает свидетелей аварии, которые могут предоставить любую информацию, имеющую отношение к расследованию, по телефонам 67 829 234 или 110", - комментирует ситуацию Лина Кальке, представитель Государственной полиции.
Сообщается, что личность водителя пока не установлена.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)