Фьюри нокаутировал Уайлдера и защитил чемпионский пояс WBC

Бой получился очень напряжённым и многие уже поспешили назвать это противостояние "боем десятилетия".

Уже в третьем раунде Деонтей Уайлдер побывал в нокдауне, а в четвёртом уже американец дважды отправил в нокдаун Фьюри. В оставшееся время поединок шёл на встречных курсах, но преимущество британца понемногу нарастало к концу поединка.

Ближе к "чемпионским раундам" становилось непонятно, каким образом Уайлдер продолжает стоять на ногах, пропуская такое количество ударов от Фьюри. В десятом раунде Фьюри вновь отправил американца в нокдаун, но тот сумел подняться и дотерпеть до гонга. Бой завершился в 11 раунде закономерной победой британца, который отправил в нокаут своего соперника.

Напомним, это был третий поединок между Фьюри и Уайлдером. В первом поединке, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

Таким образом, Фьюри провёл первую успешную защиту титула чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC и теперь будет ждать результатов реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа, чтобы провести объединительный бой.