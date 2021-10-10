Видео ⟩ По Латвии поехал спецтранспорт, в котором прививают "на местах"

Это была новая форма выездной вакцинации против Covid-19, в рамках которой у жителей есть возможность сделать прививку от Covid-19 максимально близко к дому.

Мобильный пункт вакцинации отправился по ежедневному маршруту автомагазина с привычными для жителей остановками.

Вакцинацию проводили вакцинами Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson. Жители могли получить вакцину без предварительной регистрации.

Местная жительница Майрита местному телевидению рассказала, что выбрала этот вид вакцинации из-за его удобства, так как близко к дому и не нужно никуда ехать. Велта в свою очередь добавила: "Есть врачи, которые делают прививки, и те, кто не делает, например, ее семейный врач - нет. Поэтому пришлось искать возможность сделать где-то еще".

Из-за отсутствия пространства в машине сам процесс вакцинации врачи снимать запретили.

Первая поездка была совершена в сотрудничестве с поставщиком услуг автомагазина SIA Ganpekri, самоуправлением Ливанского края, SPKC и поставщиком услуг вакцинации OLVI.

В Латвии доступны все вакцины против Covid-19, одобренные Европейским агентством лекарственных средств. Услугу вакцинации можно получить у семейных врачей, в медицинских учреждениях, пунктах вакцинации, торговых центрах и на выездных вакцинациях. Жителям старше 80 лет предлагается возможность получить вакцину дома.

Видео: Сюжет о мобильной вакцинации (на латышском языке)