Выявлено 1359 новых случаев Covid-19; кумулятивный показатель снова рекордный

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 99 лет:

три человека в возрасте от 70 до 79 лет;

два человека в возрасте от 80 до 89 лет:

два человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1071 не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, а 288 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 871 случая на 100 000 населения.

Во время второй волны Covid-19 прошлой зимой самый высокий кумулятивный показатель в Латвии был зафиксирован в середине января, когда 10 января он достиг 693,9.

Вчера в Латвии было сделано 14 606 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,3%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 171 276 человек.

Меньше всего привитых от Covid-19 по-прежнему в Земгале и Латгале

Среди регионов Латвии меньше всего вакцинированного населения по-прежнему в Латгале и Земгале, а наиболее активны в вакцинации жители Рижского региона, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

1 октября полностью привиты от Covid-19 были 41% всех постоянных жителей Латвии. Полностью привитыми считаются те, у кого прошло 14 дней после завершения полного курса вакцинации или после получения одной дозы вакцины в течение 180 дней после лабораторно подтвержденного положительного теста на Covid-19.

В Рижском регионе от Covid-19 вакцинировано 44,8% населения, в Видземе - 44,3%, в Курземе - 39,4%, в Земгале - 39%, а в Латгале - 29,4%.

Среди городов Латвии больше всего вакцинированных в Руиене - 52,6% населения. В Мазсалаце полностью вакцинированы 52%, в Павилосте - 52,1%, в Икшкиле - 51,6%, в Айнажи - 51,5%, в Балдоне - 50,8%, в Алуксне и Стренчи - 50,6%, а в Валмиере - 50,2% жителей.