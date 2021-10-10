В Татарстане разбился легкий самолет с парашютистами на борту

"Подъем" со ссылкой на местные СМИ пишет, что самолет принадлежал местному аэроклубу.

Изначально поступило сообщение о 19-ти погибших, однако вскоре местные СМИ эти данные опровергли. "Семь извлеченных из под обломков парашютистов живы и доставлены в Мензелинскую ЦРБ", - сообщил Telegram-канал "Еду в Татарстан".