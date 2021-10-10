Вс, 10.10.2021
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Кристине, роженица

В Татарстане разбился легкий самолет с парашютистами на борту

ФОТО: Кадр из видео

В городе Мензелинск в Татарстане разбился легкий самолет Let L-410 с парашютистами на борту, пишет "Дождь". По уточненным данным МЧС России, на борту находились 23 человека.

"Подъем" со ссылкой на местные СМИ пишет, что самолет принадлежал местному аэроклубу. 

Изначально поступило сообщение о 19-ти погибших, однако вскоре местные СМИ эти данные опровергли. "Семь извлеченных из под обломков парашютистов живы и доставлены в Мензелинскую ЦРБ", - сообщил Telegram-канал "Еду в Татарстан".

Согласно информации на сайте аэроклуба, пассажировместимость Let L-410 – всего 19 человек.

Основная версия крушения – отказ техники. Чехословацкий самолет эксплуатировался с 1987 года. Пилоты погибли, пишет "Подъем".


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