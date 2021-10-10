В Татарстане разбился легкий самолет с парашютистами на борту
В городе Мензелинск в Татарстане разбился легкий самолет Let L-410 с парашютистами на борту, пишет "Дождь". По уточненным данным МЧС России, на борту находились 23 человека.
В городе Мензелинск в Татарстане разбился легкий самолет Let L-410 с парашютистами на борту, пишет "Дождь". По уточненным данным МЧС России, на борту находились 23 человека.
"Подъем" со ссылкой на местные СМИ пишет, что самолет принадлежал местному аэроклубу.
Изначально поступило сообщение о 19-ти погибших, однако вскоре местные СМИ эти данные опровергли. "Семь извлеченных из под обломков парашютистов живы и доставлены в Мензелинскую ЦРБ", - сообщил Telegram-канал "Еду в Татарстан".
Согласно информации на сайте аэроклуба, пассажировместимость Let L-410 – всего 19 человек.
Основная версия крушения – отказ техники. Чехословацкий самолет эксплуатировался с 1987 года. Пилоты погибли, пишет "Подъем".