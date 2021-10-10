"Моё тело просто не работало": звезда шорт-трека рассказала, как её изнасиловали
Титулованная британская шорт-трекистка Элиз Кристи в своей автобиографии "Выдержка" (Resilience) рассказала, что в 2010 году она подверглась сексуальному насилию.
Титулованная британская шорт-трекистка Элиз Кристи в своей автобиографии "Выдержка" (Resilience) рассказала, что в 2010 году она подверглась сексуальному насилию.
Кристи, не раз представлявшая Великобританию на Олимпийских играх, в своей книге открыто и достаточно детально вспомнила, вероятно, самый мрачный день в своей жизни. 31-летняя спортсменка поделилась, что она подверглась сексуальному насилию в 2010 году, когда она и другой член команды решили после тренировки сходить бар.
"Мы купили выпивку. Я отпила всего пару глотков, и тут этот парень начал со мной болтать. Я ответила, не подозревая ничего плохого", - вспоминает Кристи. Несмотря на то, что выпивка спортсменки была почти нетронутой, парень настоял на том, чтобы угостить её ещё. Кристи согласилась и отпила всего пару глотков из нового напитка. К несчастью для спортсменки, этот напиток оказался отравленным.
Ещё не было так поздно - около 22:00", - рассказывает спортсменка. Учитывая своё состояние, Кристи решила отправиться домой и вызвала такси. Однако парень, который отравил её, отправился вслед за ней.
По воспоминаниям Элиз, действие напичканного чем-то напитка усиливалось: "Моё тело просто не работало. Я пыталась убежать, но просто не могла. Как бы я ни старалась, я не могла от него сбежать. Когда я упала на землю, он всё тащил меня, пока не дотащил до такси", - возвращается к своим ужасным воспоминаниям Кристи.
Спортсменка также помнит, как словно в тумане она велела таксисту ни при каких обстоятельствах не везти её домой к этому парню. В какой-то момент такси было очень близко к её дому и спортсменка кричала, чтобы её высадили, но парень убедил водителя такси, что Кристи пьяна, что они пара и её лучше отвезти к нему домой.
"Тогда мне стало ясно, что будет дальше... Я продолжала говорить ему "Нет", но он продолжал домогаться меня силой. В том состоянии я физически не могла сопротивляться ему. Мои руки были безвольными, и я не могла даже встать", - рассказывает Кристи о физической беспомощности.
Кристи не сообщила о случившемся в полицию, потому что не знала, что делать.
"Мне казалось, что изнасилование - это что-то то, что показывали по телевидению - тебя похитили, избили, изнасиловали и бросили мёртвым в парке. Со мной ничего подобного не случилось, но я подверглась сексуальному насилию против моей воли. В то время я не понимала, что обе ситуации по сути одинаковые", - призналась спортсменка в надежде, что её история поможет другим женщинам.
За свою карьеру Кристи выиграла 10 золотых медалей на чемпионатах Европы, а в 2017 году победила на чемпионате мира. В настоящее время она готовится к Олимпийским играм в Пекине, которые станут четвертыми в её карьере.