Видео ⟩ "Если ты ее уронишь, я тебя убью": Тарасова пригрозила Милохину, а Никита Пресняков удивил судей

В первом выпуске шоу Даня Милохин не справился с поддержкой и уронил свою партнершу уронил двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Девушка поднялась и продолжила катание, но напугала жюри, а особенно заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову. Которая не сдержала эмоций.

Во втором выпуске программы пара выступила под композицию "I love you" американской певицы Billie Eilish. На этот раз они откатались практически без ошибок. Был заметен прогресс Дани в выполнении элементов. Татьяна Анатольевна прокомментировала их номер:

"Я не помню, чтобы я тебе сказала, что тебя убью. Это же все равно в шутку. Но прямо пишут, перевирают, действительно, если ты ее уронишь, убью тебя. Спасибо большое, что не уронил ее, и спасибо, что вы такие забавные. Очень хорошие номера у вас. Ну что, я в вас влюблена. Они мне очень нравятся, потому что они с большой индивидуальностью".

Номер Дани и Евгении посмотрели уже почти 442 тысячи человек!

Видео: Даня Милохин и Евгения Медведева

Удивил жюри и зрителей внук Аллы Пугачевой, сын эстрадного певца Владимира Преснякова, Никита Пресняков, который катается в паре с Натальей Забияко. Он продемонстрировал высшее мастерство. По итогу оценок было видно, что артист прибавил в технике фигурного катания и даже сумел сохранить образ до конца номера.

По окончанию номера зала аплодировал дуэту стоя. Дмитрий Маликов, который был в жюри заметил, что знает Никиту с рождения и дружит с его отцом. Он похвалил его успехи и заметил, что уже отправил смс-ку его отцу, чтобы порадовать успехами сына.

У номера Никиты и Натальи уже почти 73 тысячи просмотров на YouTube: