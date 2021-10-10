Назван город Латвии, где больше всего вакцинированных от Covid-19

1 октября полностью привиты от Covid-19 были 41% всех постоянных жителей Латвии. Полностью привитыми считаются те, у кого прошло 14 дней после завершения полного курса вакцинации или после получения одной дозы вакцины в течение 180 дней после лабораторно подтвержденного положительного теста на "Covid-19".

В Рижском регионе от Covid-19 вакцинировано 44,8% населения, в Видземе - 44,3%, в Курземе - 39,4%, в Земгале - 39%, а в Латгале - 29,4%.

Среди городов Латвии больше всего вакцинированных в Руиене - 52,6% населения.

В Мазсалаце полностью вакцинированы 52%, в Павилосте - 52,1%, в Икшкиле - 51,6%, в Айнажи - 51,5%. в Балдоне - 50,8%, в Алуксне и Стренчи - 50,6%, а в Валмиере - 50,2% жителей.