Вс, 10.10.2021
Забудьте Covid-19! Нас косит куда более коварный недуг! Мари Лиса Ланету, психиатр
Мари Лиса Ланету, психиатр

Назван город Латвии, где больше всего вакцинированных от Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Среди регионов Латвии меньше всего вакцинированного населения по-прежнему в Латгале и Земгале, а наиболее активны в вакцинации жители Рижского региона, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

1 октября полностью привиты от Covid-19 были 41% всех постоянных жителей Латвии. Полностью привитыми считаются те, у кого прошло 14 дней после завершения полного курса вакцинации или после получения одной дозы вакцины в течение 180 дней после лабораторно подтвержденного положительного теста на "Covid-19".

В Рижском регионе от Covid-19 вакцинировано 44,8% населения, в Видземе - 44,3%, в Курземе - 39,4%, в Земгале - 39%, а в Латгале - 29,4%.

Среди городов Латвии больше всего вакцинированных в Руиене - 52,6% населения.

В Мазсалаце полностью вакцинированы 52%, в Павилосте - 52,1%, в Икшкиле - 51,6%, в Айнажи - 51,5%. в Балдоне - 50,8%, в Алуксне и Стренчи - 50,6%, а в Валмиере - 50,2% жителей.

Самая низкая активность населения в Виляны, где полностью привиты лишь 25,2% населения.


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