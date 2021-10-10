Видео ⟩ Автомобиль с Ксенией Собчак попал в смертельное ДТП в Сочи

Известно, что авария случилась поздно вечером в районе Красной Поляны. По предварительной информации, арендованный Собчак Mercedes S500 выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с автомобилем Volkswagen, который после удара отбросило в микроавтобус.

Телеведущая после ДТП уехала на другой машине. Во втором автомобиле находились три человека: один из них погиб на месте, второй умер в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Одной из погибших была 35-летняя пассажирка Volkswagen.

По факту аварии на трассе Адлер - Альпика Сервис возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель человека (часть 3 статьи 264 УК), сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.

После того как СМИ растиражировали эту новость, Ксения Собчак прокомментировала аварию в своем Telegram-канале, написав, что находится дома с сотрясением мозга и многочисленными травмами.

"Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда", - пояснила она относительно ситуации с выездом автомобиля на встречную полосу.

Собчак также сообщила, что ее команда предлагала ей госпитализацию в Сочи, однако она предпочла улететь домой к сыну. "Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение", - добавила Ксения, отметив, что после столкновения потеряла сознание, а в другую машину ее перевела ассистентка.