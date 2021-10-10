Видео ⟩ СМИ: Автомобиль с Ксений Собчак попал в смертельное ДТП в Сочи

Известно, что авария случилась поздно вечером в районе Красной поляны. По предварительной информации, арендованный Собчак Mercedes S500 выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с автомобилем Volkswagen.

Telegram-канал "112" сообщает, что Mercedes S500 во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen, который следом отбросило в микроавтобус.

Телеканал "Дождь" сообщает, что автомобиль, в котором находилась Ксения Собчак, столкнулся в лоб с автомобилем Volkswagen. Телеведущая не пострадала, после ДТП она уехала на другой машине в аэропорт. Во втором автомобиле находились три человека: один из них погиб на месте, второй умер в больнице, третий находится в тяжелом состоянии.

По факту аварии на трассе "Адлер - Альпика Сервис" возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель человека (часть 3 статьи 264 УК), сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.