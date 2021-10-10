Магазины Lidl продлили время работы
С 11 октября магазины немецкой розничной сети Lidl в Латвии продлят время работы, сообщили представители компании.
С 11 октября магазины немецкой розничной сети Lidl в Латвии продлят время работы, сообщили представители компании.
С понедельника магазины Lidl будут открываться на час раньше и закрываться на час позже. Это означает, что магазины будут открыты с 7 утра до 23 часов вечера.
Как известно, 7 октября в Латвии открылись 15 магазинов торговой сети Lidl, что сопровождалось очередями из желающих оценить их лично. Очевидно, реагируя на запрос общественности, компания продлила время работы.
Галерея: Открытие Lidl в Латвии