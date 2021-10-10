Вс, 10.10.2021
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Магазины Lidl продлили время работы

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

С 11 октября магазины немецкой розничной сети Lidl в Латвии продлят время работы, сообщили представители компании.

С понедельника магазины Lidl будут открываться на час раньше и закрываться на час позже. Это означает, что магазины будут открыты с 7 утра до 23 часов вечера.

Как известно, 7 октября в Латвии открылись 15 магазинов торговой сети Lidl, что сопровождалось очередями из желающих оценить их лично. Очевидно, реагируя на запрос общественности, компания продлила время работы.

Галерея: Открытие Lidl в Латвии


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