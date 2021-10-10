Видео ⟩ Ночью на рынке в Огре произошел пожар
В ночь на воскресенье, 10 октября, пожарные тушили деревянные навесы и киоски на Огрском рынке, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
В ночь на воскресенье, 10 октября, пожарные тушили деревянные навесы и киоски на Огрском рынке, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
Вызов на место происшествия VUGD получила в 3:02. В Огре, на улице Сколас, где расположен рынок, горели деревянные навесы и киоски на площади 300 квадратных метров. В 6:17 пожар потушили.
Всего за прошедшие сутки в VUGD поступило 58 вызовов, из которых 27 были на пожары, 20 - на спасательные операции и 11 - ложных.