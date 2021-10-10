Видео ⟩ Ночью на рынке в Огре произошел пожар

Вызов на место происшествия VUGD получила в 3:02. В Огре , на улице Сколас, где расположен рынок , горели деревянные навесы и киоски на площади 300 квадратных метров. В 6:17 пожар потушили.

Всего за прошедшие сутки в VUGD поступило 58 вызовов, из которых 27 были на пожары, 20 - на спасательные операции и 11 - ложных.