Вс, 10.10.2021
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Дина Бунце, директор т/ц Domina Shopping

Суровый понедельник: завтра погода станет прохладнее

ФОТО: Vittrup-Pallier/Unsplash

В понедельник, 11 октября, температура воздуха в Латвии не превысит +12 градусов, а южный ветер немного усилится, прогнозируют синоптики.

Ожидается, что ночь будет преимущественно ясной, в Курземе более облачной. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха упадет до -3...+4 градуса, на побережье будет не ниже +6 градусов.

Днем будет светить солнце, с запада количество облаков увеличится, а вечером местами в Курземе ожидается дождь. Порывы южного, юго-западного ветра усилятся до 9-13 метров в секунду, на побережье местами до 16 метров в секунду. Воздух прогреется до +9...+12 градусов.

Ночью и утром в столице Латвии ожидается ясная погода, позже облака частично закроют небо, осадков не ожидается. Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха на восходе солнца опустится до +3 градусов, а днем достигнет +11 градусов.


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