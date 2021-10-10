Суровый понедельник: завтра погода станет прохладнее

Ожидается, что ночь будет преимущественно ясной, в Курземе более облачной. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха упадет до -3...+4 градуса, на побережье будет не ниже +6 градусов.

Днем будет светить солнце, с запада количество облаков увеличится, а вечером местами в Курземе ожидается дождь. Порывы южного, юго-западного ветра усилятся до 9-13 метров в секунду, на побережье местами до 16 метров в секунду. Воздух прогреется до +9...+12 градусов.