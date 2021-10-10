Как долго сохраняется иммунитет после Covid-19? Наконец ответ найден

"Повторное заражение может занять три месяца или меньше",

- сказал Джеффри Таунсенд, профессор биостатистики Йельской школы общественного здравоохранения и ведущий автор исследования в Medical Xpress. "Поэтому переболевшие должны вакцинироваться. Перенесенное заражение может обеспечить очень краткосрочную защиту от следующих инфекций".

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Microbe, является первым, в котором определена вероятность повторного заражения после естественного заражения у непривитых людей.

Таунсенд и его команда проанализировали известные случаи повторного заражения и иммунологические данные близких родственников SARS-CoV-2, вызывающих "простуду", а также иммунологические данные о SARS-CoV-1 и ближневосточного респираторного синдрома. Используя принципы эволюции, команда смогла смоделировать риск повторного заражения Covid-19 с течением времени.

Исследователи заявили, что

повторное заражение могло произойти и даже происходило сразу после выздоровления.

И эти случаи становятся все более распространенными по мере снижения иммунитета и появления новых штаммов SARS-CoV-2.

"По мере появления новых штаммов прежние иммунные реакции становятся менее эффективными. Те, кто был инфицирован естественным путем в начале пандемии, будут повторно инфицироваться все чаще и чаще в ближайшем будущем", - сказал доцент кафедры биоинформатики и геномики Университета Северной Каролины Алекс Дорнбург, один из руководителей исследования.