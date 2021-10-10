Вс, 10.10.2021
Нам сказали - отделение полное, тогда я поняла, что у всех рождаются "пандемийные" детки Кристине, роженица
Кристине, роженица
1

Как долго сохраняется иммунитет после Covid-19? Наконец ответ найден

Коронавирус в кровеносной системе. ФОТО: Shutterstock

На протяжении всей пандемии Covid-19 возникал вопрос о том, как долго сохраняется иммунитет после заражения вирусом. Теперь у группы ученых Йельского университета есть ответ: сильная защита после перенесенного коронавируса недолговечна, пишет Rus.Postimees.

"Повторное заражение может занять три месяца или меньше",

1

- сказал Джеффри Таунсенд, профессор биостатистики Йельской школы общественного здравоохранения и ведущий автор исследования в Medical Xpress. "Поэтому переболевшие должны вакцинироваться. Перенесенное заражение может обеспечить очень краткосрочную защиту от следующих инфекций".

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Microbe, является первым, в котором определена вероятность повторного заражения после естественного заражения у непривитых людей.

Таунсенд и его команда проанализировали известные случаи повторного заражения и иммунологические данные близких родственников SARS-CoV-2, вызывающих "простуду", а также иммунологические данные о SARS-CoV-1 и ближневосточного респираторного синдрома. Используя принципы эволюции, команда смогла смоделировать риск повторного заражения Covid-19 с течением времени.

Исследователи заявили, что

повторное заражение могло произойти и даже происходило сразу после выздоровления.

1

И эти случаи становятся все более распространенными по мере снижения иммунитета и появления новых штаммов SARS-CoV-2.

"По мере появления новых штаммов прежние иммунные реакции становятся менее эффективными. Те, кто был инфицирован естественным путем в начале пандемии, будут повторно инфицироваться все чаще и чаще в ближайшем будущем", - сказал доцент кафедры биоинформатики и геномики Университета Северной Каролины Алекс Дорнбург, один из руководителей исследования.

"Как и при обычной простуде, одним и тем же вирусом можно заражаться год за годом", - сказал Таунсенд.


НАВЕРХ
Back