10 октября в одном абзаце ⟩ Сюрпризы от Lidl и Maxima, смертельное ДТП с Собчак и раскрытая тайна о Covid-19

События дня в одном абзаце: Тревожные новости из России - автомобиль, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, попал в ДТП. Погибли два человека. В Латвии же многие задались вопросом - как вакцинироваться в торговом центре, если посетить его вскоре можно будет только с сертификатом? Как оказалось, ответ есть! Радуют нас и латвийские сети супермаркетов: недавно открывшаяся сеть Lidl продлила время работы своих магазинов, а Maxima будут доступны и для невакцинированных. Необычные вещи творятся в Ливане - там во всей стране нет света. Ознакомьтесь с рассказом Санты - девушки, выбравшей для себя непривычную профессию охранника. А еще специалисты наконец дали ответ на вопрос, как долго сохраняется иммунитет после выздоровления от Covid-19.

Все обсуждают: С сентября в Латвии введен новый порядок выявления антител при приеме тяжелобольных с Covid-19 в медучреждения. При этом удается выявить больных с подозрением на поддельный ковид-сертификат.

Чем себя порадовать? Несмотря на то, что экзамен на натурализацию не так уж и сложен (если к нему подготовиться, конечно!), со временем ответы на многие вопросы, как и изученное нами за школьной партой, могут вылететь из головы. Предлагаем попытать свои силы и попробовать "сдать на гражданство", ответив на 16 вопросов нашего теста.