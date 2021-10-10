Преследовали и застрелили в спину: 20 лет убийству Лаукрозе. Неожиданный свидетель и подозрения в сторону России

Судья Янис Лаукрозе ФОТО:

Руководство полиции получило от МВД приказ использовать все возможные методы. За предоставление ценной информации была объявлена награда в 10 тысяч латов. В полиции была создана специальная группа из лучших следователей. Управление ею было поручено Валдису Пумпурсу. Во время учебы в университете тогдашний начальник полиции обучался у Лаукрозе.

За судьей следили и стреляли сзади.

Никто не сомневался, что произошло заказное убийство. Камеры видеонаблюдения возле зданий в то время были редкостью. Однако даже тогда следователям потребовались недели, чтобы проанализировать все материалы, записанные на месте преступления.

Особенно сложной оказалась обработка данных мобильного телефона судьи. Возможности латвийской полиции по анализу информации, предоставленной операторами связи, были ограничены, и

за помощью обращались к службам других стран, включая ФБР.

На месте преступления работали кинологи. Собака смогла проследить путь убийцы через дворы и заборы, пока следы не исчезли на обочине улицы. Скорее всего, преступник сел в машину, которую не удалось установить.

По словам очевидцев, был составлен ​​фоторобот убийцы, который публиковался во всех газетах и ​​выпусках новостей на телевидении. По подозрению в убийстве в розыске находился мужчина 30-35 лет.

Такие преступления трудно выявить, если это не удается сделать по горячим следам. Важно, чтобы работа ни в коем случае не прерывалась, а все правоохранительные органы действовали согласованно. В области права такая сплоченность, как в расследовании убийства Лаукрозе, была уникальным случаем. Обращались за помощью ко всем, включая соседние страны.

Уже тогда основная версия нападения была связана с профессиональной деятельностью Лаукрозе, никто из его коллег в этом не сомневался. В то время распределение дел не происходило в электронном виде, как сегодня. Хотя, конечно, была очередь, решающим в том, какой судья будет рассматривать конкретное дело, был выбор председателя Уголовной палаты Рижского окружного суда Яниса Лаукрозе. В месяц убийства предстать перед судом по обвинению в мошенничестве пришлось Арманду Стендзениексу. Стендзениекс приводил разные версии, в том числе предположения, что в Рижском окружном суде искусственно созданы очереди в суд и он выполняет заказы. Звучала информация и о коррупции в судебной системе. Информация была проверена, но не подтверждена.

Не исключено, что судья был убит с целью повлиять на его сына Андриса, который в то время работал в секретной службе Бюро защиты Конституции. Однако от этой версии вскоре отказались.

По подозрению в убийстве были задержаны несколько человек, в том числе Дмитрий Машков, которого также считали связанным с терактом в синагоге в Старой Риге, однако позже все они были освобождены за отсутствием улик. Была версия, что некий обвиняемый дал взятку, которую нужно было передать судье, однако адвокат не передал деньги, а клиент решил отомстить судье за невыполненную услугу.

Лаукрозе сам рассматривал тяжелые и сложные дела. Недовольными наказаниями могли быть торговцы наркотиками, грабители, мошенники и пр. Однако бывший начальник криминальной полиции Пумпурс подчеркивает только одно. За пять месяцев до убийства суд под руководством Яниса Лаукрозе обвинил в терроризме и приговорил трех российских национал-большевиков к суровому наказанию за занятие башни церкви Святого Петра.

Осужденные после оглашения приговора грозили вернуться и отомстить.