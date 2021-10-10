Следили и застрелили в спину: 20 лет со дня убийства Лаукрозе. Неожиданный свидетель и "российский след"

В следующую пятницу исполняется 20 лет со дня убийства судьи Яниса Лаукрозе. В то время разворот оружия против одного из представителей системы правосудия назвали атакой на всю страну. И омбудсмены, и политики отреагировали резко: "Нужно организовать красно-бело-красный террор против преступников. Министерство внутренних дел должно сделать все, не жалея времени, человеческих ресурсов и денег".
Хотя у этого дела нет срока давности и формально расследование продолжается, возможность появления в суде виновных маловероятна, сообщает программа Nekā personīga.
Судья Янис Лаукрозе был хладнокровно убит у своего дома вскоре после окончания рабочего дня 15 октября 2001 года. Киллер произвел семь выстрелов. На месте были обнаружены пули от двух разных видов оружия. Один из них - самодельный автомат - был брошен рядом с убитым судьей.
Рэпер Гатис Ирбе, также известный как Гачо, в ту ночь под аркой на улице Лачплеша ждал друга. Вместе они хотели пойти в звукозаписывающую студию во дворе. Друг опаздывал.
В тот день Гачо стал свидетелем убийства Лаукрозе.
"Сначала я не понял, что это было. Потом я обернулся и увидел лежащего человека. Там стоял и другой мужчина. Упала какая-то сумка. И, как я понял позже, в этой сумке было то оружие, автомат, из которого стреляли в него.
Потом этот мужчина вытащил пистолет из небольшого кармана и выстрелил ему в голову. А после он подошел, посмотрел на меня - я до сих пор помню - посмотрел секунду-две, а потом убежал", - вспоминает случившееся музыкант.
Руководство полиции получило от МВД приказ использовать все возможные методы. За предоставление ценной информации была объявлена награда в 10 тысяч латов. В полиции была создана специальная группа из лучших следователей. Управление ею было поручено Валдису Пумпурсу. Во время учебы в университете тогдашний начальник полиции обучался у Лаукрозе.
За судьей следили и стреляли сзади.
Никто не сомневался, что произошло заказное убийство. Камеры видеонаблюдения возле зданий в то время были редкостью. Однако даже тогда следователям потребовались недели, чтобы проанализировать все материалы, записанные на месте преступления.
Особенно сложной оказалась обработка данных мобильного телефона судьи. Возможности латвийской полиции по анализу информации, предоставленной операторами связи, были ограничены, и
за помощью обращались к службам других стран, включая ФБР.
На месте преступления работали кинологи. Собака смогла проследить путь убийцы через дворы и заборы, пока следы не исчезли на обочине улицы. Скорее всего, преступник сел в машину, которую не удалось установить.
По словам очевидцев, был составлен фоторобот убийцы, который публиковался во всех газетах и выпусках новостей на телевидении. По подозрению в убийстве в розыске находился мужчина 30-35 лет.
Такие преступления трудно выявить, если это не удается сделать по горячим следам. Важно, чтобы работа ни в коем случае не прерывалась, а все правоохранительные органы действовали согласованно. В области права такая сплоченность, как в расследовании убийства Лаукрозе, была уникальным случаем. Обращались за помощью ко всем, включая соседние страны.
Уже тогда основная версия нападения была связана с профессиональной деятельностью Лаукрозе, никто из его коллег в этом не сомневался. В то время распределение дел не происходило в электронном виде, как сегодня. Хотя, конечно, была очередь, решающим в том, какой судья будет рассматривать конкретное дело, был выбор председателя Уголовной палаты Рижского окружного суда Яниса Лаукрозе. В месяц убийства предстать перед судом по обвинению в мошенничестве пришлось Арманду Стендзениексу. Стендзениекс приводил разные версии, в том числе предположения, что в Рижском окружном суде искусственно созданы очереди в суд и он выполняет заказы. Звучала информация и о коррупции в судебной системе. Информация была проверена, но не подтверждена.
Не исключено, что судья был убит с целью повлиять на его сына Андриса, который в то время работал в секретной службе Бюро защиты Конституции. Однако от этой версии вскоре отказались.
По подозрению в убийстве были задержаны несколько человек, в том числе Дмитрий Машков, которого также считали связанным с терактом в синагоге в Старой Риге, однако позже все они были освобождены за отсутствием улик. Была версия, что некий обвиняемый дал взятку, которую нужно было передать судье, однако адвокат не передал деньги, а клиент решил отомстить судье за невыполненную услугу.
Лаукрозе сам рассматривал тяжелые и сложные дела. Недовольными наказаниями могли быть торговцы наркотиками, грабители, мошенники и пр. Однако бывший начальник криминальной полиции Пумпурс подчеркивает только одно. За пять месяцев до убийства суд под руководством Яниса Лаукрозе обвинил в терроризме и приговорил трех российских национал-большевиков к суровому наказанию за занятие башни церкви Святого Петра.
Осужденные после оглашения приговора грозили вернуться и отомстить.
Убийство судьи Лаукрозе не имеет срока давности. Расследование считается активным. Конечно, бывают случаи, когда запыленные уголовные дела удается раскрыть случайно или по показаниям неожиданного свидетеля. На это надеются и коллеги Лаукрозе, и бывшие полицейские.