Пн, 11.10.2021
Мужчина вытащил пистолет и выстрелил ему в голову. А после подошел, посмотрел на меня - я до сих пор помню - посмотрел секунду-две, а потом убежал свидетель об убийстве судьи Лаукрозе
свидетель об убийстве судьи Лаукрозе

Фото ⟩ Осенние прогулки звезд, эротика от актрисы Лукерьи Ильяшенко и глубокое декольте Лены Темниковой

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. На этот раз у многих из них в Instagram красивые осенние снимки.

Новый групповой фотосет Maruv

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Рената Литвинова отправилась на отдых

Лидия Нижникова (экс-Latvian Sisters) с семьей отправилась в Цесис

Кашерс катался на тележке

Татьяна Мингалимова куда-то летит

Катя Варнава фотографировала свою собаку

Юлия Савичева сделала яркие осенние снимки

Лиза Монеточка наряжалась вместе со своим четвероногим другом

Анна Семенович в выходные работала

Амината обедала в центре Риги

Нежные кадры от Иды Галич

Ольга Орлова делала лифтолук

Алена Водонаева сходила на мероприятие

Татьяна Брухунова гуляла в свитере с уточками

Анастасия Волочкова сделала шпагат, сидя на мотоцикле

Маша Миногарова принимала странные позы

Агата Муцениеце проводила время на льду

Настя Каменских и Потап отправились в Мадрид

Лаура Джугелия гуляла с ребенком

Павел Прилучный с дочерью дурачился в гримерке

Дима Билан, видимо, посмотрел "Игру в кальмара" и вырезал звездочку

Андрей Мерзликин рекламировал книгу

Интарс Бусулис в средневековом образе

Максим Виторган и "Рюмочная"

Ира Смелая в смелой фотосессии

Лукерья Ильяшенко решила сразить подписчиков обнаженкой

Женя Мильковский в выходные выступал

У Анфисы Чеховой лето продолжается

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Сергей Лазарев и Николай Басков встретили Машу Распутину

Кристина Орбакайте была в Кремле

Стас Пьеха и Лера Кудрявцева снимались вместе

Илья Прусикин и Соня Таюрская побывали на модном показе

Кристина Асмус и Саша Петров встретились с космонавтом

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Клава Кока продолжает наслаждаться Парижем

Филипп Киркоров тоже выступал на праздничном концерте в Кремле

Лена Темникова переживала, что ее продует


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