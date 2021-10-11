Фото ⟩ Осенние прогулки звезд, эротика от актрисы Лукерьи Ильяшенко и глубокое декольте Лены Темниковой
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. На этот раз у многих из них в Instagram красивые осенние снимки.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. На этот раз у многих из них в Instagram красивые осенние снимки.
Новый групповой фотосет Maruv
Леонид Агутин и Анжелика Варум гуляли на природе
Рената Литвинова отправилась на отдых
Лидия Нижникова (экс-Latvian Sisters) с семьей отправилась в Цесис
Кашерс катался на тележке
Татьяна Мингалимова куда-то летит
Катя Варнава фотографировала свою собаку
Юлия Савичева сделала яркие осенние снимки
Лиза Монеточка наряжалась вместе со своим четвероногим другом
Анна Семенович в выходные работала
Амината обедала в центре Риги
Нежные кадры от Иды Галич
Ольга Орлова делала лифтолук
Алена Водонаева сходила на мероприятие
Татьяна Брухунова гуляла в свитере с уточками
Анастасия Волочкова сделала шпагат, сидя на мотоцикле
Маша Миногарова принимала странные позы
Агата Муцениеце проводила время на льду
Настя Каменских и Потап отправились в Мадрид
Лаура Джугелия гуляла с ребенком
Павел Прилучный с дочерью дурачился в гримерке
Дима Билан, видимо, посмотрел "Игру в кальмара" и вырезал звездочку
Андрей Мерзликин рекламировал книгу
Интарс Бусулис в средневековом образе
Максим Виторган и "Рюмочная"
Ира Смелая в смелой фотосессии
Лукерья Ильяшенко решила сразить подписчиков обнаженкой
Женя Мильковский в выходные выступал
У Анфисы Чеховой лето продолжается
Виктория Дайнеко примерила очки
Сергей Лазарев и Николай Басков встретили Машу Распутину
Кристина Орбакайте была в Кремле
Стас Пьеха и Лера Кудрявцева снимались вместе
Илья Прусикин и Соня Таюрская побывали на модном показе
Кристина Асмус и Саша Петров встретились с космонавтом
Яна Кошкина утопала в цветах
Анна Седокова была на шопинге
Клава Кока продолжает наслаждаться Парижем
Филипп Киркоров тоже выступал на праздничном концерте в Кремле
Лена Темникова переживала, что ее продует