Фото и видео ⟩ Женщина-каскадер совершила в центре Таллинна невероятный прыжок на мотоцикле на высоте 117 метров

Хотя

Мейер боится высоты,

она призвала всех побороть свои страхи. Она также рассказала, что раньше никто не совершал таких прыжков с крыши на крышу на мотоцикле.

Предыдущий рекорд был установлен в 1989 году, прыжок произошел с крыши 16-этажного дома в Лас-Вегасе.

По словам Мейер, триал-спорт немного похож на альпинизм, только на мотоцикле. "Поскольку места для разгона очень мало, этот мотоцикл - единственный возможный выбор из-за его молниеносности, обычно же для прыжков используются кроссовые велосипеды".

Менеджер по маркетингу Swissotel Кулла Кроон сказала, что компания охотно пошла навстречу после разъяснения технических нюансов. "Поначалу эта идея казалась нам очень безумной, но в то же время мы очень гордимся тем, что есть люди, которые оттачивают и демонстрируют свои навыки на совершенно новом уровне. Мы рады возможности внести в это свой вклад".