Пн, 11.10.2021
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Прогноз Василисы Володиной на неделю с 11 по 17 октября: впереди блестит, а сзади...

Василиса Володина ФОТО: скриншот видео

"Портос остается с нами! Помните образ прошлой недели? Я рассчитывала на вдумчивого читателя и даже написала ПРЯМО - "доминировать будет декоративно-воинственное соединение Солнца с Марсом в Весах". И… ни одной верной ассоциации от вас - вот значит ретро-Меркурий в действии!" - написала известный российский астролог Василиса Володина в своем Instagram и обозначила главные моменты новой недели.

"Поясняю: "декоративно-воинственное" потому, что соединение Солнца и Марса, с одной стороны, провоцирует на активность, заставляет демонстрировать решительность и напор, но все это вяленько, по-весовски мягко.

Вспомните, что перевязь Портоса была хороша и блестела только впереди. На тотального блеска денег не хватало.

На этом соединении в Весах активность декларируется и изображается, а на самом деле или перекладывается на кого-то, или протекает медленно и печально, или реализуется проблемно.

И на неделе с 11 октября идея "впереди блестит, а сзади лучше не смотреть" по-прежнему актуальна", - предупредила астролог.

Еще из важного:

  1. Шансы на серьезные чувства растут.
  2. Прекрасная неделя для того, чтобы браться и доводить-таки до ума, додумывать то, что запланировано еще в феврале.
  3. К выходным будет нарастать напряженность между "правильно" и "обязательно". Растет соблазн действовать по закону, но формально, задвинув приличия.

В завершение своего поста Василиса Володина призвала всех, в чьи обязанности входит любой контроль или охрана законодательства, не терять человечность и человеческое лицо. Тема произвола сотрудников правоохранительных органов будет очень остра в ближайшие семь дней.


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