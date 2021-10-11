Прогноз Василисы Володиной на неделю с 11 по 17 октября: впереди блестит, а сзади лучше не смотреть

"Поясняю: "декоративно-воинственное" потому, что соединение Солнца и Марса, с одной стороны, провоцирует на активность, заставляет демонстрировать решительность и напор, но все это вяленько, по-весовски мягко.
Вспомните, что перевязь Портоса была хороша и блестела только впереди. На тотального блеска денег не хватало.
На этом соединении в Весах активность декларируется и изображается, а на самом деле или перекладывается на кого-то, или протекает медленно и печально, или реализуется проблемно.
И на неделе с 11 октября идея "впереди блестит, а сзади лучше не смотреть" по-прежнему актуальна", - предупредила астролог.
Еще из важного:
- Шансы на серьезные чувства растут.
- Прекрасная неделя для того, чтобы браться и доводить-таки до ума, додумывать то, что запланировано еще в феврале.
- К выходным будет нарастать напряженность между "правильно" и "обязательно". Растет соблазн действовать по закону, но формально, задвинув приличия.
В завершение своего поста Василиса Володина призвала всех, в чьи обязанности входит любой контроль или охрана законодательства, не терять человечность и человеческое лицо. Тема произвола сотрудников правоохранительных органов будет очень остра в ближайшие семь дней.