Сборная Франции по футболу выиграла Лигу наций

Финальный матч проходил на стадионе "Джузеппе Меацца" и завершился со счётом 2:1. Счёт на 64-й минуте открыл нападающий испанской команды Микель Оярсабаль, но спустя две минуты Карим Бензема восстановил равновесие на табло. Победный гол на 81-й минуте забил Килиан Мбаппе.

Таким образом, французы стали первой командой, которая выиграла три международных турнира - чемпионат мира (1998, 2018), чемпионат Европы (1984, 2000) и Лигу наций.

В матче за третье место в Лиге наций сборная Италии в Турине победила Бельгию (2:1). Голами в составе победителей отметились Николо Барелла и Доменико Берарди. Единственный гол бельгийцев в концовке встречи забил Шарль Де Кетеларе.