Ксения Собчак опровергла информацию о смерти второй пассажирки в ДТП в Сочи

По словам телеведущей, двое пострадавших в аварии с участием перевозившего ее автомобиля живы, одна - в тяжелом состоянии. Об этом Собчак указала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня":

"Она жива, слава богу, сообщения про то, что она вторая погибшая - ложь. Муж в бешенстве от сообщений о ее смерти и просит перестать журналистов творить такое с его семьей. По состоянию - оно тяжелое, у нее травма головы, легких, бедра, ей удалили селезенку".

На данный момент идет поиск родственников погибшей в автоаварии женщины. Собчак подчеркнула, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

"Мы поможем всем, потому что у нас с командой есть такая возможность. Помочь людям в горе, невольными участниками которого мы стали. Потому что мы - так уж случилось, остались живы", - подчеркнула она.

По поводу обвинений в свой адрес, Ксения заметила, что не собирается "доказывать, что она не верблюд" людям, которые решили назначить ее "на роль нового Ефремова".

"Факты такие: я не в Америке, я никуда не лечу. Я лежу дома, днем была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение. Видео из аэропорта, где я бодра и меня "никто не держит" мне показали (никто только не обратил внимания почему то, что я держусь за голову и вхожу не в ту дверь), сообщения том, что мы гнали, чтобы успеть и расписанную хронологию - тоже. По поводу первого вопроса могу сказать: дай вам бог не попасть никогда в такую ситуацию и не проверить прочность своей головы и способности держаться в себе", - написала она.

Как сообщалось ранее, вечером в субботу, 9 октября, автомобиль Mercedes, в котором после мероприятия ехала телеведущая Ксения Собчак, попал в ДТП в Сочи. Произошло столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате аварии, водитель и вторая пассажирка были госпитализированы. Ранее СМИ заявляли, что вторая пассажирка скончалась в больнице.

Водитель Mercedes подтвердил, что выехал на полосу встречного движения. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по ч.3. ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), об этом сообщила прокуратура Краснодарского края. Водитель находится под подпиской о невыезде.