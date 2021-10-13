Ср, 13.10.2021
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Бюро омбудсмена

Золотая осень Ефимовой, Губерниев - котик, Малафеев в Африке. Как прошла неделя звёзд спорта?

Давайте посмотрим, чем занимались звёзды спорта в последние семь дней.

Российская гонщица Ирина Сидоркова на фоне заката

Анастасия Кравченока с любимым

Килиан Мбаппе целовал кубок Лиги наций

Австралийская легкоатлетка Никола Макдермотт в восторге от красот своей родины

Латвийская копьеметательница Лина Музе побывала в Афинах

Алина Загитова ходила по квартире в обуви

Очень приятно смотреть на Дарью Клишину

Александр Емельяненко сфотографировался с Егором Кридом. Посмотрели бы на их бой?

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко и её обворожительная улыбка

Золотая осень Юлии Ефимовой

Вячеслав Малафеев поделился фото со съёмок шоу "Звёзды в Африке"

Дмитрий Губерниев и пловец Евгений Рылов - котики


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