Золотая осень Ефимовой, Губерниев - котик, Малафеев в Африке. Как прошла неделя звёзд спорта?
Давайте посмотрим, чем занимались звёзды спорта в последние семь дней.
Давайте посмотрим, чем занимались звёзды спорта в последние семь дней.
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Дмитрий Губерниев и пловец Евгений Рылов - котики