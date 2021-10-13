Золотая осень Ефимовой, Губерниев - котик, Малафеев в Африке. Как прошла неделя звёзд спорта?

Австралийская легкоатлетка Никола Макдермотт в восторге от красот своей родины

Алина Загитова ходила по квартире в обуви

Очень приятно смотреть на Дарью Клишину

Александр Емельяненко сфотографировался с Егором Кридом. Посмотрели бы на их бой?