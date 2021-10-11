Выявлено 1002 новых случая Covid-19; количество пациентов в больницах превысило 800
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1002 новых случая Covid-19, поступила информация о пяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1002 новых случая Covid-19, поступила информация о пяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 834 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 168 были вакцинированы.
Вчера в Латвии было сделано 7847 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,8%.
Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 172 278 человек.
За минувшие сутки госпитализированы 109 пациентов с Covid-19, выписаны - 16.
В настоящее время в больницах находятся 709 пациентов со средне-тяжелым течением заболевания, состояние 93 человек - тяжелое, что составляет 11,6% общего числа госпитализированных.
С начала пандемии в стационарном лечении нуждались 15 738 пациентов с коронавирусом.
Ранее в последний раз более 800 человек с Covid-19 лечились в больницах 25 февраля.