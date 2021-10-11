Выявлено 1002 новых случая Covid-19; количество пациентов в больницах превысило 800

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

два человека в возрасте от 60 до 69 лет,

два человека в возрасте от 70 до 79 лет,

один человек в возрасте от 80 до 89 лет.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 834 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 168 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 908,6 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 7847 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,8%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 172 278 человек.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось с 718 до 802 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 109 пациентов с Covid-19, выписаны - 16.

В настоящее время в больницах находятся 709 пациентов со средне-тяжелым течением заболевания, состояние 93 человек - тяжелое, что составляет 11,6% общего числа госпитализированных.

С начала пандемии в стационарном лечении нуждались 15 738 пациентов с коронавирусом.