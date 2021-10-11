Пн, 11.10.2021
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Ксения Собчак о смертельном ДТП

Выявлено 1002 новых случая Covid-19; кумулятивный показатель превысил 900

Осенняя Рига. Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1002 новых случая Covid-19, поступила информация о пяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

  • два человека в возрасте от 60 до 69 лет,
  • два человека в возрасте от 70 до 79 лет,
  • один человек в возрасте от 80 до 89 лет.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 834 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 168 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 908,6 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 7847 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,8%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 172 278 человек.


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