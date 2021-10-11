Выявлено 1002 новых случая Covid-19; кумулятивный показатель превысил 900
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1002 новых случая Covid-19, поступила информация о пяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1002 новых случая Covid-19, поступила информация о пяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 834 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 168 были вакцинированы.
Вчера в Латвии было сделано 7847 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,8%.
Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 172 278 человек.