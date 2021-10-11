Под колёсами грузовика умер 23-летний российский конькобежец

"В результате трагического инцидента ушёл из жизни призёр юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту Руслан Захаров. Ему было 23 года. Союз конькобежцев России выражает глубокие соболезнования семье, друзьям, близким Руслана", - говорится в сообщении СКР.

Позднее стало известно, что Захаров погиб в результате наезда грузовика во время утренней пробежки на одной из оживлённых улиц в городской черте Хабаровска.

Life пишет, что молодого спортсмена доставили в больницу со множеством травм - ушиб головного мозга, конечностей, он получил тупую травму грудной клетки и другие ранения. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

По данным "Спорт-Экспресс", совершивший наезд на пешехода водитель был трезв, но не имел водительских прав категории С, позволяющих управлять грузовиком. В отчёте ГИБДД также говорится, что погибший нарушал правила, поскольку рядом находился тротуар.