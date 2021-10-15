Пт, 15.10.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

"До 25 лет называла его дядей Валерой": Жена Карпина, которую он знает буквально с пелёнок

Летом главным наставником сборной России по футболу был назначен Валерий Карпин, который сменил на этом посту Станислава Черчесова. Под его руководством команда уже успела провести пять матчей и ни разу не проиграла. Справиться с бешеной ответственностью и давлением Карпину помогает его супруга Дарья.

Контракт Карпина с национальной сборной рассчитан до 31 декабря 2021 года, но на днях президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что контракт с тренером будет продлён.

Сборная России уже гарантировала себе второе место в группе отборочного турнира чемпионата мира 2022 года и имеет все шансы на первую строчку, которая даёт право выйти на турнир напрямую. По итогам восьми туров команда Карпина стала лидером группы, набрав 19 очков и обогнав Хорватию (17 очков).

Говорят, что судьбу успешного мужчины во многом определяет та, которая рядом с ним. В этом 52-летнему Валерию Георгиевичу очень повезло. Рядом с ним не светская львица, любительница пластики и скандалистка из Instagram, а заботливая и внимательная супруга.

Интересно, что Карпин знал свою будущую супругу буквально с пелёнок. И Дарья, и Валерий родились в эстонском городе Нарва, но с разницей в 19 лет.

Будучи 14-летним подростком, Карпин подружился со своей ровесницей. Молодые люди ходили в кино, гуляли, держались за руки. Он даже познакомил подружку со своей мамой - Светланой Анатольевной. Эта подружка оказалась мамой его будущей жены Дарьи...

"Моя мама вышла замуж, родилась я, причём когда меня выписывали из роддома, Светлана Анатольевна это видела, она плакала, что вот хорошая такая девочка не стала невесткой. Прошло 27 лет, и невесткой стала я", - сказала Дарья в ролике на канале "КраСава" в YouTube.

Таким образом, Дарья знала Карпина с рождения и, как сама признаётся, до 25 лет называла его дядей Валерой.

"Невероятно, но Валерий Георгиевич держал меня на руках, когда я была в возрасте нашей общей дочери! Можете себе представить? У нас много совместных фото, на которых он всегда красив, а я взрослею... Мы общались всю жизнь и в какой-то момент поймали пресловутую искру", - написала Дарья в Instagram.

В детстве она мечтала о карьере певицы, участвовала во всевозможных музыкальных конкурсах, брала призовые места в таких популярных детских передачах, как "Утренняя звезда" и "100 процентов".

В 15 лет девушка вместе со своей близкой подругой Анной Петровой основали в Эстонии свою группу BeFree и на протяжении восьми лет гастролировали и зарабатывали. Этот музыкальный коллектив имел успех не только среди эстонской молодёжи, но и за границей. Их песни играли на многих радиостанциях.

После ухода из группы Дарья стала учительницей эстонского и английского языков. Она преподавала в Пяхклимяэской гимназии в старших классах, но по вечерам всё равно выступала в клубе. Вышла замуж, родила дочку Аниту, развелась со своим первым мужем...

До Дарьи тренер сборной России также был уже женат, причём дважды. С первой женой Светланой он познакомился в юности, и в браке у них родились две дочери - Мария и Валерия. У пары всё было хорошо до тех пор, пока Карпин не встретил в Испании модель Альбу Фернандес. Жгучая брюнетка настолько вскружила голову футболисту, что он ушел из семьи, чтобы второй раз жениться.

Второй брак также не увенчался успехом, и вскоре супруги расстались. Несколько лет спустя Карпин стал частенько навещать маму в Нарве и там "заново познакомился" с Дарьей Гордеевой, которая в 2017 году стала его третьей женой.

В 2018-м у супругов родилась дочь Дарья, в 2020-м - Александра. В свободное от воспитания детей время Даша продолжает писать песни и ведёт Instagram, в котором показывает сурового Валерия Георгиевича с другой стороны - не как серьёзного тренера, а как любящего и заботливого семьянина.


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