"До 25 лет называла его дядей Валерой": Жена Карпина, которую он знает буквально с пелёнок

"Моя мама вышла замуж, родилась я, причём когда меня выписывали из роддома, Светлана Анатольевна это видела, она плакала, что вот хорошая такая девочка не стала невесткой. Прошло 27 лет, и невесткой стала я", - сказала Дарья в ролике на канале "КраСава" в YouTube.

Таким образом, Дарья знала Карпина с рождения и, как сама признаётся, до 25 лет называла его дядей Валерой.

"Невероятно, но Валерий Георгиевич держал меня на руках, когда я была в возрасте нашей общей дочери! Можете себе представить? У нас много совместных фото, на которых он всегда красив, а я взрослею... Мы общались всю жизнь и в какой-то момент поймали пресловутую искру", - написала Дарья в Instagram.

В детстве она мечтала о карьере певицы, участвовала во всевозможных музыкальных конкурсах, брала призовые места в таких популярных детских передачах, как "Утренняя звезда" и "100 процентов".

В 15 лет девушка вместе со своей близкой подругой Анной Петровой основали в Эстонии свою группу BeFree и на протяжении восьми лет гастролировали и зарабатывали. Этот музыкальный коллектив имел успех не только среди эстонской молодёжи, но и за границей. Их песни играли на многих радиостанциях.

После ухода из группы Дарья стала учительницей эстонского и английского языков. Она преподавала в Пяхклимяэской гимназии в старших классах, но по вечерам всё равно выступала в клубе. Вышла замуж, родила дочку Аниту, развелась со своим первым мужем...

До Дарьи тренер сборной России также был уже женат, причём дважды. С первой женой Светланой он познакомился в юности, и в браке у них родились две дочери - Мария и Валерия. У пары всё было хорошо до тех пор, пока Карпин не встретил в Испании модель Альбу Фернандес. Жгучая брюнетка настолько вскружила голову футболисту, что он ушел из семьи, чтобы второй раз жениться.

Второй брак также не увенчался успехом, и вскоре супруги расстались. Несколько лет спустя Карпин стал частенько навещать маму в Нарве и там "заново познакомился" с Дарьей Гордеевой, которая в 2017 году стала его третьей женой.