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В понедельник, 11 октября, в возрасте 67 лет скончался популярный актер Гунтис Скрастиньш. Об этом сообщил глава SIA Forte Production Янис Клявиньш.

"С красочным осенним листопадом в ночь на 11 октября перестало биться сердце популярного актера Гунтиса Скрастиньша. Гунтис ушел слишком внезапно, быстро и жестоко. Еще летом на фестивале Zelta Šlāgeris был слышен его голос", - указал Клявиньш в официальном пресс-релизе.

Гунтис Скрастиньш родился в 1954 году в Эргли, детство он провел в Таурупе, там и окончил школу. Его отец работал начальником станции Таурупе, и рядом с железнодорожными путями Гунтис провел все детство. Ему с раннего возраста прививали семейные ценности и уважение к родителям. Особенно Гунтис был близок со своим старшим братом, актером Имантом Скрастиньшем, который заботился о младшем брате после ухода матери. В 1976 году Гунтис Скрастиньш окончил курс актерского мастерства в Театре юного зрителя. Затем последовала служба в Советской армии, где он пел в ансамбле "Звездочка" (Zvaigznīte).

Кроме работы в театре, Скрастиньш играл в кино - "Три дня на раздумье" (Trīs dienas pārdomām), "Игра состоится все равно" (Spēle notiks tik un tā), пел во многих спектаклях - "Солнце в капле росы" (Saule rasas pilienā), "Дни портных в Силмачах" (Skroderdienas Silmačos), а также в пьесах "Маугли", "Собака и кот". После того как ТЮЗ ликвидировали, Гунтис работал на Латвийском телевидении. Вел передачи "Тон" (Tonis), "С полуслова" (No pusvārda), "Латыши в мире" (Latvieši pasaulē). Известен как ведущий шоу "Опрос о латвийском шлягере" (Latvijas šlāgeraptauja) и "Песня для души" (Latvijas sirdsdziesma).

С особым восторгом и удовлетворением актер всегда ценил сотрудничество с Раймондом Паулсом. В марте этого года вместе с Маэстро он получил премию Латвийской музыкальной записи года "Золотой микрофон".