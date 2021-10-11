Борьба с суррогатным алкоголем: россиянам предложили обменять сомнительные напитки на еду

О такой возможности сообщила пресс-служба губернатора Оренбурга.

Стоимость продовольственного пакета будет в несколько раз выше стоимости нелегального алкоголя. В проекте участвует местная сеть магазинов "Желен". У людей также будет возможность сообщить, где именно они приобрели алкоголь сомнительного качества.

В восточной части Оренбурга также начата компания, чтобы предупредить людей об угрозах, которые создает суррогатный алкоголь.

Напомним, в Оренбургской области после отравления алкоголем умерли 34 человека, еще 67 пострадали.

Информация о первых жертвах появилась 7 октября, с того времени число жертв выросло. В связи с торговлей неподходящим для употребления алкоголем задержаны 7 человек.