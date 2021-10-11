Работа банков во время режима ЧС: что с посещением филиалов и банкоматами в торговых центрах?

Сертификат необходимо будет предъявить вместе с удостоверяющим личность документом перед посещением филиала. Такой порядок установлен в соответствии с принятыми правительством решениями об объявлении режима чрезвычайной ситуации в стране и процедурами по обеспечению выполнения требований эпидемиологической безопасности с целью снижения рисков заболевания Covid-19.

Чтобы минимизировать риски как для сотрудников банка, так и для самих клиентов, банки призывают всех клиентов максимально использовать возможности удаленного обслуживания, например, интернет-банк, мобильное приложение, общение по телефону или электронной почте, видеоконсультации, функции виртуального банковского помощника и чата.

В некоторых исключительных случаях, которые будут определяться каждым банком индивидуально, например, в неотложных ситуациях, когда у лица нет возможности решить свой вопрос удаленно, можно будет организовать личную встречу в банке, договорившись об этом со своим банком в индивидуальном порядке и с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности.

Представители ассоциации пояснили, что более 90% стандартных банковских услуг уже сейчас предоставляется в удаленном режиме, но клиенты с сертификатами Covid-19 также по-прежнему смогут посещать отделения по предварительной записи, поскольку все сотрудники банка, задействованные в обслуживании клиентов, будут соответствовать нормативным требованиям.

Поскольку некоторые банкоматы находятся на территории торговых центров, на их доступность повлияют часы работы центров, которые будут изменены в связи с чрезвычайным положением, а также ограничения на поток посетителей, включая требование наличия действующего сертификата Covid-19.

Поэтому ассоциация финансовой отрасли призывает клиентов своевременно планировать внесение наличных денежных средств в банкоматы и выбор наличности, следить за актуальной информацией по организации потока посетителей в торговых центрах и выбирать доступные им банкоматы, в том числе в торговых точках, в которые разрешен доступ всем.