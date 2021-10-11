В Плявниеках при загадочных обстоятельствах машина сильно врезалась в столб

Водитель разбитого автомобиля не смог рассказать, почему он не сумел справиться с управлением, однако у людей, которые находились в момент аварии неподалеку, есть свои версии. Возможно, кто-то выбежал перед машиной и подрезал ее.
Житель Плявниеков, услышавший шум столкновения, допускает возможность, что дорогу Mazda пересек другой транспорт. Житель допускает, что впереди мог выскочить, например, водитель электросамоката, так как они пересекают улицу без торможения и со скоростью не пять, а 20 километров в час.
После аварии местные жители заметили, что на газоне валяется сумка для доставки еды Bolt. Возможно, водитель Mazda ехал за заказом и попал в аварию до доставки еды адресату.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. В два часа дня приехал эвакуатор, чтобы увезти разбитую Mazda.
Смотрите сюжет на латышском языке: