В Плявниеках при загадочных обстоятельствах машина сильно врезалась в столб

В пятницу незадолго до полудня на улице Плявниеку в Риге водитель автомобиля Mazda сильно врезался в столб. К счастью, молодой человек не пострадал, чего нельзя сказать о самой машине и элементах инфраструктуры, в том числе табличках с названием улицы, который теперь валяются на газоне.