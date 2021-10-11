Обязательная вакцинация в общественном секторе: спасет ли это Латвию?

Обязательная вакцинация для работников общественного сектора - одно из главных решений совета по кризисному управлению в контексте кризиса Covid-19. Опубликованная Министерством экономики информация свидетельствует, что на данный момент полный курс вакцинации прошли 69% занятых в государственном и муниципальном секторах.

В целом по стране в общественном секторе трудоустроены 292 тысячи жителей - таким образом, вакцинирована примерно 201 тысяча. Как улучшатся общие показатели охвата вакцинацией в Латвии, когда курс начнут оставшиеся 90 тысяч?

Сейчас курс вакцинации начали или завершили примерно 945 тысяч, или немного менее половины всех жителей.

Если добавить в эту статистику 90 тысяч, то охват вакцинацией увеличится примерно на 5%.

Кроме того, нужно принять во внимание, что не все работники общественного сектора решат сохранять рабочие отношения после такого решения правительства. Таким образом, влияние этого требования на общую статистику вакцинации будет минимальным.

Главной проблемой Латвии по-прежнему остается низкий охват вакцинацией в группах риска. Из жителей, достигших возраста 80 лет, вакцинировались только 45%, неубедительны и показатели в других возрастных категориях: охват в возрастной группе от 70 до 79 лет - неполные 57%, чуть лучше показатели в группе от 60 до 69 лет, где вакцинировались 59%.

Это означает, что решения правительства об обязательной вакцинации для трудоустроенных в публичном секторе недостаточны в контексте всеобщей цели - добиться охвата вакцинацией в размере 75%.